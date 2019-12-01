Sujeto que golpeaba a su madre hirió de bala a un policía en Guadalupe, Nuevo León 

Sujeto que golpeaba a su madre hirió de bala a un policía en Guadalupe, Nuevo León 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 22:16:50
Guadalupe, Nuevo León, a 26 de agosto de 2025.- Tras un reporte vecinal, en el que indicaban que en una vivienda de la calle Manuel L Barragán, en la colonia Zertuche, un sujeto que portaba una pistola se encontraba golpeando a su madre, además de amenazarla con el arma, elementos de la policía de Guadalupe, acudieron al sitio indicado para brindarle ayuda a la señora, pero al llegar, fueron recibidos a balazos por este sujeto, en el hecho, quedó un policía herido por un impacto de bala. 

Fuentes oficiales indican, que tras el reporte de violencia familiar, llegaron a la vivienda referida, asegurando que el hombre tenía amagada a la mujer, motivo por el cual los oficiales procedieron a hacer la intervención, y fue ahí, donde el agresor accionó su arma contra los oficiales. 

Ante esto, un compañero del oficial herido, reaccionó a la agresión, disparando en contra del sujeto, quien fue identificado como Axel David, de 29 años de edad.

Al final, se informó que el oficial herido, recibió el impacto de la bala en la mejilla, con entrada y salida, siendo trasladado al hospital de emergencia, en el cual indicaron que ya se encuentra estable. Sobre Axel David, se indicó que recibió un impacto de bala en un brazo y otra en el abdomen, por lo que también fue trasladado al hospital, esto bajo resguardo policial.

