Sujeto le prende fuego a un vehículo en el Centro de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:38:47

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, se movilizaron al Centro Histórico de la capital queretana, en donde se reportó el incendio de un vehículo.

Fue sobre la calle Felipe Luna Norte, casi 16 de Septiembre, en donde el auto comenzó a incendiarse, luego de que un sujeto, aparentemente le arrojara un objeto, para causar el incendio, por lo que rápidamente se solicitó el apoyo de los rescatistas.

Personal de Protección Civil, así como Bomberos de Querétaro, son quienes arribaron al lugar, para sofocar el incendio, el cual afortunadamente dejó solo daños materiales.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, son quienes acudieron a abanderar el área, y tomar conocimiento del incendio.

Cabe mencionar, que se informó que aparentemente el sujeto ya fue detenido, por lo que sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica.