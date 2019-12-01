Sujeto en estado de ebriedad se atrinchera para evitar detención en Ecatepec; agredió a su hijo de 7 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:22:40

Ecatepec, Estado de México, 17 de marzo del 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Francisco Javier “N”, quien en estado de ebriedad presuntamente agredió a su hijo de siete años y se atrincheró en un domicilio del municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la colonia Arboledas Xalostoc, sobre la calle Felipe Ángeles, luego de que una llamada al Centro de Mando alertara sobre una alteración al orden.

Al llegar, los uniformados encontraron al hombre encerrado y con actitud agresiva, por lo que solicitaron apoyo.

El sujeto comenzó a lanzar piedras, vidrios y desarmadores contra los policías, lo que obligó a los elementos de los sectores 7 y 9 a ingresar al inmueble para someterlo y realizar su detención.

El menor, identificado como Julio César, fue resguardado por familiares y trasladado al Hospital General Dr. José María Rodríguez, donde permanece internado con una herida en la cabeza, lesión en la ceja y múltiples golpes en el cuerpo.