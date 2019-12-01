Autoridades aseguran 800 kilos de estupefacientes y destruyen campamento clandestino en Culiacán, Sinaloa

Autoridades aseguran 800 kilos de estupefacientes y destruyen campamento clandestino en Culiacán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:22:14
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Culiacán, Sinaloa, a 17 de marzo 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizó y destruyó una laboratorio clandestino utilizado para la producción de estupefacientes en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo ocurrió derivado de patrullajes de vigilancia aérea y terrestre en la zona rural de la capital del estado.

A través de un comunicado se dio a conocer que los uniformados aseguraron 800 kilogramos de metanfetamina y diversos precursores químicos como:

  • mil litros de ácido clorhídrico
  • 430 litros de P2P
  • 60 litros de ácido acético
  • 200 kilogramos de azobisisobutironitrilo
  • 800 litros de acetona
  • 200 litros de tolueno
  • 75 kilogramos de hidróxido de sodio
  • 250 kilogramos de ácido tartárico

 

El laboratorio clandestino, materiales, accesorios y los químicos fueron destruidos en el lugar para evitar su reutilización, cierra el boletín de prensa.

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