Autoridades aseguran 800 kilos de estupefacientes y destruyen campamento clandestino en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 17 de marzo 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizó y destruyó una laboratorio clandestino utilizado para la producción de estupefacientes en Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con información oficial, el hallazgo ocurrió derivado de patrullajes de vigilancia aérea y terrestre en la zona rural de la capital del estado.
A través de un comunicado se dio a conocer que los uniformados aseguraron 800 kilogramos de metanfetamina y diversos precursores químicos como:
- mil litros de ácido clorhídrico
- 430 litros de P2P
- 60 litros de ácido acético
- 200 kilogramos de azobisisobutironitrilo
- 800 litros de acetona
- 200 litros de tolueno
- 75 kilogramos de hidróxido de sodio
- 250 kilogramos de ácido tartárico
El laboratorio clandestino, materiales, accesorios y los químicos fueron destruidos en el lugar para evitar su reutilización, cierra el boletín de prensa.