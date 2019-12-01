Autoridades aseguran 800 kilos de estupefacientes y destruyen campamento clandestino en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:22:14

Culiacán, Sinaloa, a 17 de marzo 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizó y destruyó una laboratorio clandestino utilizado para la producción de estupefacientes en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo ocurrió derivado de patrullajes de vigilancia aérea y terrestre en la zona rural de la capital del estado.

A través de un comunicado se dio a conocer que los uniformados aseguraron 800 kilogramos de metanfetamina y diversos precursores químicos como:

mil litros de ácido clorhídrico

430 litros de P2P

60 litros de ácido acético

200 kilogramos de azobisisobutironitrilo

800 litros de acetona

200 litros de tolueno

75 kilogramos de hidróxido de sodio

250 kilogramos de ácido tartárico

El laboratorio clandestino, materiales, accesorios y los químicos fueron destruidos en el lugar para evitar su reutilización, cierra el boletín de prensa.