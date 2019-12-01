Capturan serpiente dentro de vivienda en Morelia; ocurrió en la colonia Molino de Parras

Capturan serpiente dentro de vivienda en Morelia; ocurrió en la colonia Molino de Parras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 09:48:29
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Morelia, Michoacán, 17 de marzo del 2026.- Elementos de Policía Morelia atendieron un reporte por la presencia de una víbora al interior de un domicilio en la colonia Molino de Parras, en Morelia.

De acuerdo con el informe, los agentes lograron controlar al reptil, asegurarlo dentro de un bote y trasladarlo a la estación central de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia.

Posteriormente, el ejemplar fue entregado al biólogo Arturo Armenta, quien quedó a cargo del resguardo y manejo del animal.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no manipular fauna silvestre y reportar este tipo de casos a los servicios de emergencia.

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