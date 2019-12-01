Van por prohibir uso de télefonos celulares en primarias y secundarias de Michoacán

Van por prohibir uso de télefonos celulares en primarias y secundarias de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:57:19
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Morelia, Michoacán, 17 de marzo del 2026.- El uso de teléfonos celulares en aulas de educación básica podría ser restringido en el estado de Michoacán, luego de que el diputado Reyes Galindo Pedraza presentara una iniciativa para reformar la Ley de Educación estatal.

La propuesta, impulsada desde el Congreso del Estado de Michoacán, busca regular e incluso prohibir el uso de dispositivos electrónicos personales durante el horario escolar en niveles de primaria y secundaria.

De acuerdo con el legislador, el objetivo es reducir distractores dentro del aula y mejorar las condiciones de aprendizaje, atención y convivencia entre los estudiantes.

Señaló que el uso constante de celulares puede afectar el desarrollo cognitivo, generar problemas de concentración y aumentar riesgos como el ciberacoso.

La iniciativa contempla que la restricción no sea absoluta, ya que incluiría excepciones específicas para permitir el uso de estos dispositivos en ciertos casos.

Entre ellas, se plantea que los celulares o tabletas puedan utilizarse cuando sean necesarios como herramienta pedagógica, siempre con autorización del docente; también en situaciones donde el alumno tenga alguna discapacidad o necesidad educativa especial que requiera apoyo tecnológico.

Asimismo, se permitiría su uso por razones médicas comprobadas o en casos de emergencia.

Se espera que en próximos días se discuta el planteamiento del diputado petista, mismo que será analizado por los diputados que conforman el Congreso de Michoacán.

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