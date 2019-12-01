Emiten fallo condenatorio contra responsables del secuestro de un agricultor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 09:41:02

Morelia, Michoacán, 17 de marzo del 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Ignacio “N” y Gabriel “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en agravio de un agricultor.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 18 de mayo de 2023 la víctima fue privada de la libertad por los ahora responsables, quienes posteriormente comenzaron a exigir una fuerte suma de dinero y diversos bienes a cambio de permitir su liberación.

Durante los días que permaneció en cautiverio, el agricultor logró establecer comunicación con sus captores y negociar su liberación, acordando la entrega de dinero en efectivo, tres camiones tipo rabón y cuatro inmuebles de su propiedad.

Una vez cumplidas las exigencias impuestas por los secuestradores, el 23 de mayo de 2023 la víctima fue liberada.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión inició la Carpeta de Investigación correspondiente y llevó a cabo actos de investigación que permitieron identificar y acreditar la participación de Ignacio “N” y Gabriel “N” en el secuestro, por lo que fueron llevados ante un Tribunal.

Luego del desahogo de pruebas durante el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de ambos acusados por el delito de secuestro agravado.

En próximos días se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena, en la que se determinará la sentencia que deberán cumplir.