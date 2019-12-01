Hombre priva de la vida al exesposo de su novia en Escobedo, Nuevo León; lo atacó con arma blanca tras discusión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:12:03

Escobedo, Nuevo León, 17 de marzo del 2026.- Autoridades de Nuevo León investigan la muerte de un hombre que fue apuñalado durante una riña registrada en un domicilio de la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Lampazos, donde se desató una confrontación entre la víctima y la actual pareja de su ex esposa.

El fallecido fue identificado como Isaac Aldair, de 28 años de edad, quien presentó una herida de arma blanca en el cuello.

De acuerdo con lo observado por testigos, el joven acudió al domicilio para recoger a sus hijos; sin embargo, al encontrar a la pareja de su ex esposa inició una discusión que derivó en una pelea a golpes.

Durante el enfrentamiento, el presunto agresor habría sacado un cuchillo y lo atacó de manera brutal, situación que le causó la muerte a la víctima.

El responsable se encuentra prófugo, mientras que autoridades indagan antecedentes del caso, incluido un presunto incidente previo en el que la mujer habría agredido al ahora fallecido, hecho que no fue denunciado ante las instancias correspondientes.