Elección judicial se mantiene en 2027: Claudia Sheinbaum ante rumores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:30:27

Ciudad de México, 17 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la elección del Poder Judicial se mantendrá programada para 2027, con el objetivo de que coincida con las elecciones intermedias en el país.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que esta decisión permitirá aprovechar la jornada electoral para realizar ambos procesos de manera simultánea y optimizar recursos.

“Hay también algunas modificaciones a la elección judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 27. Aprovechar ya la elección del 27 para atender todo, de una vez”, señaló.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal se dan luego de que en los últimos días la propia Sheinbaum Pardo afirmó que estaba en análisis retrasar la siguiente elección judicial del 2027 al año 2028, luego de que autoridades electorales, partidos, organizaciones civiles y académicos habrían exigido cambiar la fecha ante la complejidad de las elecciones del próximo año.