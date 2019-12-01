Incendian camión de carga en la carretera de cuota Mazatlán-Tepic de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 22:54:58

Mazatlán, Sinaloa, a 10 de febrero de 2026.- La circulación en la carretera de cuota Mazatlán–Tepic fue suspendida a la altura del kilómetro 183, luego de que un camión de carga fuera incendiado, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, el hecho fue reportado al número de emergencias 911 durante la tarde, donde se alertó sobre un tractocamión en llamas que bloqueaba ambos carriles. Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio se trasladaron al sitio para controlar el fuego y trabajar en la reapertura de la vía.

La SSP exhortó a los automovilistas a seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona. Bomberos continúan con las labores para sofocar el incendio y retirar la unidad siniestrada lo antes posible.

Versiones extraoficiales señalan que hombres armados habrían amenazado al conductor y lo obligaron a atravesar el vehículo sobre la carretera; posteriormente le prendieron fuego y huyeron del lugar.

El siniestro provocó que numerosos vehículos quedaran varados, ante la imposibilidad de continuar su trayecto.