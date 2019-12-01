SSPC impulsa la identidad cultural con concurso de juguete tradicional en centros penitenciarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:30:17

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó el primer concurso “El Arte del Juguete Mexicano” en los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO), con el objetivo de fortalecer la creatividad, la identidad cultural y las habilidades artesanales de las personas privadas de la libertad.

A través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), participaron 125 personas privadas de la libertad —120 hombres y cinco mujeres— provenientes de los 14 CEFERESOS del país, quienes presentaron juguetes elaborados con técnicas artesanales y bajo criterios previamente establecidos.

Durante el evento, el titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó que cada pieza refleja procesos de aprendizaje, disciplina y esfuerzo, y subrayó que estas acciones fortalecen la autoestima y generan oportunidades reales para una reinserción social digna y productiva.

El jurado calificador evaluó la técnica, el diseño original inspirado en la cultura mexicana, el uso de materiales reciclados o naturales, la innovación, así como el valor simbólico de cada juguete, el cual debía representar historias, valores o elementos de la identidad nacional.

Entre los requisitos técnicos, se estableció que los juguetes no excedieran 40 x 40 centímetros, fueran funcionales, seguros, recreativos y no contuvieran materiales peligrosos o tóxicos.

Ganadores

Primer lugar: “Turbollita”, del CEFERESO No. 15 “CPS Chiapas”

Segundo lugar: “Tractorín”, del CEFERESO No. 8 “Nor-Poniente”

Tercer lugar: “El inicio de un vuelo”, del CEFERESO No. 4 “Noroeste”

Además, se otorgaron cuatro menciones honoríficas y una mención especial en reconocimiento al talento y dedicación de los participantes.

El jurado estuvo integrado por Adriana Hernández Ocampo, de la Secretaría de Cultura; Leodegario Gerónimo Ramírez, representante de dicha dependencia; y Roberto Yuichi Shimizu Kinoshita, director del Museo del Juguete Antiguo México.

Con estas acciones, la SSPC reafirma su compromiso de impulsar la creatividad y la identidad cultural como herramientas clave para una reinserción social efectiva.