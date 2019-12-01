Sheinbaum solicita a Corea del Sur que BTS haga más conciertos en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:35:12

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a su homólogo surcoreano que la popular banda de K-pop, BTS ofrezca más conciertos en territorio mexicano.

"Le escribí una carta al primer ministro pidiéndole que venga más veces, todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas", explicó la gobernante.

No obstante, señaló que el mandatario asiático aún no le ha dado respuesta a la solicitud pero dijo que informará en el momento en el que lo haga.

"Ya les contaré cuál fue la respuesta del primer ministro de Corea del Sur, pero es por los jóvenes y las jóvenes de México este esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro", agregó.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que la demanda es casi 10 veces mayor a la oferta, por lo que ya habló con el organizador.

"Quieren comprarlos cerca de 1 millón de jóvenes y sólo hay 150 mil boletos. Entonces hablé con el responsable de Ocesa que es que quien organiza con Alejandro Soberón", dijo la jefa del Ejecutivo federal.