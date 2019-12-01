Sheinbaum solicita a Corea del Sur que BTS haga más conciertos en México

Sheinbaum solicita a Corea del Sur que BTS haga más conciertos en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:35:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a su homólogo surcoreano que la popular banda de K-pop, BTS ofrezca más conciertos en territorio mexicano.

"Le escribí una carta al primer ministro pidiéndole que venga más veces, todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas", explicó la gobernante.

No obstante, señaló que el mandatario asiático aún no le ha dado respuesta a la solicitud pero dijo que informará en el momento en el que lo haga.

"Ya les contaré cuál fue la respuesta del primer ministro de Corea del Sur, pero es por los jóvenes y las jóvenes de México este esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro", agregó.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que la demanda es casi 10 veces mayor a la oferta, por lo que ya habló con el organizador.

"Quieren comprarlos cerca de 1 millón de jóvenes y sólo hay 150 mil boletos. Entonces hablé con el responsable de Ocesa que es que quien organiza con Alejandro Soberón", dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Identifican a motociclistas muertos en el accidente de la Siglo XXI
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
SSPC impulsa la identidad cultural con concurso de juguete tradicional en centros penitenciarios
Más información de la categoria
Profeco iniciará procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS
Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026; fue en Michoacán
Sheinbaum solicita a Corea del Sur que BTS haga más conciertos en México
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
Comentarios