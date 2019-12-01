Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:32:02
Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- Tras atender un reporte por disparos de arma de fuego en el Barrio de Guadalupe, en la alcaldía Iztapalapa, donde dos personas perdieron la vida, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) lograron la detención de Rafael “N” y David “N”, señalados como presuntos responsables de los hechos.

Luego de una persecución y con el apoyo de los operadores del C2 Oriente, los sujetos fueron asegurados en la colonia Lomas de San Lorenzo, donde se les decomisó un arma corta con cartuchos útiles, un chaleco balístico, una motocicleta y un teléfono celular.

De acuerdo con información oficial, ambos detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado, emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Además, están identificados como probables integrantes de un grupo delictivo que opera en las zonas poniente y oriente de la capital.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

Noventa Grados
