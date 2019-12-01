Internet o muerte: Tiran antena y desmantelan compañía de Internet pirata del “Botox” en Michoacán; generaba hasta 2.5 millones mensuales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 00:02:12

Apatzingán, Mich., a 25 de enero de 2026.- El poder criminal de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, no solo se sostenía con balas y amenazas: también corría por cables, antenas clandestinas y señales robadas. El 24 de enero, fuerzas federales y estatales asestaron un golpe directo a esa red al inhabilitar una antena ilícita de internet y radiocomunicación en Cenobio Moreno, una localidad señalada desde hace años como enclave estratégico del crimen organizado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la estructura fue localizada tras trabajos de inteligencia conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. La antena, presuntamente vinculada al grupo de “El Botox”, servía para enlaces de comunicación criminal, halconeo y control logístico, pero también para algo más perverso: extorsionar a la población mediante el control total del acceso a internet.

“O compras nuestro internet, o mueres”

Lo ocurrido en Cenobio Moreno no es un hecho aislado. Tiene un antecedente directo y documentado. En enero de 2024, un reportaje periodístico reveló cómo grupos armados instalaron antenas ilegales en Apatzingán y Buenavista, obligando a miles de habitantes a contratar un servicio de internet clandestino bajo amenazas de muerte.

Las llamadas “narcoantenas” funcionaban con equipo robado o clonado de Telmex, redistribuyendo la señal a comunidades enteras. El cobro era fijo, excesivo y forzoso: entre 400 y 500 pesos mensuales, lo que habría permitido al grupo criminal obtener hasta 2.5 millones de pesos al mes, según datos de la Fiscalía estatal.

Un negocio criminal que sustituía al Estado

El modelo era simple y brutal: quien no pagaba, se quedaba incomunicado… o algo peor. Así, el crimen no solo controlaba el territorio, sino también un servicio básico, decidiendo quién podía trabajar, comunicarse o simplemente existir conectado al mundo.

Analistas han advertido que este tipo de esquemas forman parte de una transformación del crimen organizado: ya no solo trafican drogas, ahora monopolizan servicios legales, convirtiéndose en gobiernos de facto. En Michoacán, ese control se extendió al aguacate, la limón, la minería y ahora también al internet.

El golpe tras la caída del líder

La inhabilitación de la antena en Cenobio Moreno ocurre días después de la detención de “El Botox”, señalado como uno de los principales generadores de violencia y extorsión en Tierra Caliente. Para las autoridades, el desmantelamiento de esta infraestructura representa el corte de una arteria clave del poder criminal.

La antena asegurada ya fue puesta a disposición de la autoridad competente, mientras continúan los operativos para localizar más puntos de transmisión ilegal en la región.

Lo que queda claro es que, en Michoacán, el crimen no solo cobraba piso: cobraba la señal, la conexión y el silencio. Y durante años, lo hizo desde antenas levantadas a plena vista, en comunidades que alguna vez fueron llamadas “modelo” y que hoy aparecen como símbolo de una sociedad rebasada por el narco-control digital.