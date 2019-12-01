Profeco iniciará procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS

Profeco iniciará procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:44:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, debido a la falta de claridad en la información proporcionada a los consumidores durante la venta de boletos para los conciertos de BTS.

Durante La Mañanera del Pueblo, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, informó además que también se sancionará a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo, al considerar que incurren en prácticas abusivas y desleales.

El funcionario explicó que se trata de empresas que operan a nivel internacional, por lo que ya se realiza la identificación de domicilios o, en su caso, de sitios de internet registrados en México, con el objetivo de hacer las notificaciones correspondientes y proceder conforme a la ley.

La Profeco reiteró que estas acciones buscan proteger los derechos de los consumidores y garantizar procesos de venta transparentes y justos en espectáculos y eventos masivos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Identifican a motociclistas muertos en el accidente de la Siglo XXI
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
SSPC impulsa la identidad cultural con concurso de juguete tradicional en centros penitenciarios
Más información de la categoria
Profeco iniciará procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS
Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026; fue en Michoacán
Sheinbaum solicita a Corea del Sur que BTS haga más conciertos en México
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
Comentarios