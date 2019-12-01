Profeco iniciará procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:44:59

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, debido a la falta de claridad en la información proporcionada a los consumidores durante la venta de boletos para los conciertos de BTS.

Durante La Mañanera del Pueblo, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, informó además que también se sancionará a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo, al considerar que incurren en prácticas abusivas y desleales.

El funcionario explicó que se trata de empresas que operan a nivel internacional, por lo que ya se realiza la identificación de domicilios o, en su caso, de sitios de internet registrados en México, con el objetivo de hacer las notificaciones correspondientes y proceder conforme a la ley.

La Profeco reiteró que estas acciones buscan proteger los derechos de los consumidores y garantizar procesos de venta transparentes y justos en espectáculos y eventos masivos.