Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026; fue en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:35:20

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- La Secretaría de Salud federal confirmó la primera muerte por sarampión en México durante 2026, de acuerdo con el informe diario de vigilancia epidemiológica con corte al viernes 23 de enero.

En el documento se detalla que en lo que va de enero de 2026 se han registrado 987 casos de sarampión en el país, y que el fallecimiento ocurrió en el estado de Michoacán.

Jalisco encabeza la lista de entidades con mayor número de contagios, al contabilizar 521 casos, seguido de Chiapas con 200, y Sinaloa con 65. En la Ciudad de México se han confirmado 51 casos, mientras que Colima reporta 34.

Ante el brote que se mantiene desde el año pasado, el Gobierno de México reiteró que la vacunación es la principal herramienta para prevenir la enfermedad.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud llamó a reforzar las medidas preventivas y recordó que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente eficaz.

La dependencia subrayó que el sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de compromisos internacionales en materia de salud pública.

Cabe recordar que de acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se registraron 25 muertes y 6 mil 430 casos confirmados de sarampión en el país.