Interceptan cargamento de playeras impregnadas con más de 5 kilos de estupefaciente: Iban de México a Chile

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 01:46:25

*Un paquete interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México contenía ocho prendas contaminadas con droga; autoridades federales investigan el hallazgo de aproximadamente 5.34 kilogramos de material sospechoso.

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2026.— Un intento de trasladar presunta cocaína al extranjero mediante prendas de vestir fue detectado por autoridades federales durante una revisión de paquetería en las instalaciones aduaneras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El cargamento tenía como destino Chile y fue identificado cuando personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) observó anomalías en las imágenes obtenidas mediante equipos de rayos X, durante una inspección rutinaria en el área de exportación del Centro Postal Mecanizado.

Las irregularidades en la densidad del paquete despertaron las sospechas de los agentes aduanales, quienes solicitaron el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de sustancias ilícitas. La reacción del ejemplar reforzó las alertas y motivó una revisión más detallada del envío.

Al abrir el paquete, las autoridades encontraron 19 prendas de vestir, entre ellas ocho playeras blancas impregnadas con una sustancia sospechosa, cuyo peso fue estimado en 5.34 kilogramos.

Para determinar la naturaleza del material, los elementos encargados de la inspección tomaron una muestra y la sometieron a una prueba con un dispositivo especializado, que arrojó un resultado preliminar positivo a cocaína.

Sin embargo, la identificación definitiva de la sustancia dependerá de los estudios correspondientes, por lo que la muestra fue remitida a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo (UTAM) de la Aduana del AICM.

Mientras se desarrollan los procedimientos de análisis, las prendas y el resto de la mercancía permanecen bajo resguardo de Correos de México.

El operativo fue resultado de la coordinación entre la ANAM, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el servicio postal mexicano, instituciones que participaron en las acciones de vigilancia y detección del cargamento.

El caso pone de manifiesto una modalidad de ocultamiento de drogas mediante la impregnación de sustancias en productos textiles, un método que puede dificultar su identificación durante las revisiones convencionales de mercancías.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer la identidad del remitente o del destinatario del paquete.

Las dependencias federales señalaron que mantendrán los controles de inspección en las aduanas del país para detectar envíos sospechosos, frenar el tráfico internacional de estupefacientes y evitar que las instalaciones aeroportuarias sean utilizadas para actividades ilícitas.