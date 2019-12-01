De Filipinas a Perú y España: interceptan en el AICM paquetes con diversos estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 02:00:44

*Autoridades federales interceptaron envíos con metanfetamina, cocaína, ketamina y extracto de ayahuasca; también localizaron una sustancia blanca de composición aún por confirmar.

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2026.— Paquetes postales que tenían como destino Filipinas y Gran Bretaña, así como cargamentos procedentes de Perú y España, fueron interceptados durante una serie de inspecciones realizadas por autoridades federales en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los operativos permitieron detectar distintas sustancias en cinco envíos internacionales, cuatro de los cuales fueron asegurados con la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que un quinto paquete quedó bajo resguardo de Correos de México para continuar con los análisis correspondientes.

De acuerdo con información difundida por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), las acciones se desarrollaron en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR.

Metanfetamina y cocaína tenían como destino Asia y Europa

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra un paquete localizado en el área de exportación que contenía aproximadamente 1 kilo con 871 gramos de clorhidrato de metanfetamina, cuyo destino final era Filipinas.

En esa misma zona de revisión, las autoridades detectaron otro envío dirigido a Gran Bretaña, en el que se ocultaban 525 gramos de clorhidrato de cocaína.

Ambos cargamentos fueron asegurados como parte de las intervenciones efectuadas para detectar sustancias ilícitas en la paquetería internacional que transita por la terminal aérea capitalina.

Interceptan ketamina procedente de España y ayahuasca enviada desde Perú

Las inspecciones también se extendieron al área de importación, donde se identificaron dos paquetes provenientes del extranjero.

Uno de ellos había sido enviado desde Perú y contenía aproximadamente 2 kilos con 840 gramos de extracto de ayahuasca.

El segundo procedía de España y transportaba alrededor de 3 kilos con 500 gramos de clorhidrato de ketamina, sustancia que también fue asegurada por las autoridades ministeriales.

En conjunto, los cuatro envíos intervenidos con participación de la FGR contenían aproximadamente 8.74 kilogramos de distintas sustancias.

Rayos X y un binomio canino descubren otro paquete sospechoso

Durante una quinta intervención, personal aduanero identificó alteraciones en la densidad de un paquete que había llegado desde España y tenía como destino Cancún, Quintana Roo.

La anomalía fue detectada mediante equipos de rayos X utilizados para revisar mercancías sin necesidad de abrirlas inicialmente.

Ante las irregularidades observadas, los agentes solicitaron la participación de un binomio canino, cuya intervención reforzó las sospechas y motivó una inspección física del envío.

Al abrir el paquete, los elementos encontraron cinco tubos de plástico que escondían diez bolsas con una sustancia granulada de color blanco, cuyo peso aproximado era de 2 kilos con 720 gramos.

Aunque las primeras pruebas señalaron la posible presencia de marbofloxacina, las autoridades aclararon que la identificación todavía requiere confirmación especializada.

Por ese motivo, una muestra fue remitida a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo para obtener un dictamen definitivo, mientras que el paquete permaneció bajo custodia de Correos de México.

Refuerzan controles sobre la paquetería internacional

Las cinco intervenciones permitieron localizar aproximadamente 11.46 kilogramos de sustancias y materiales sujetos a revisión, considerando tanto los cuatro aseguramientos como el paquete cuya composición continúa bajo análisis.

Las dependencias federales señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos conjuntos para fortalecer los controles aduaneros y detectar posibles intentos de introducir o sacar sustancias ilícitas del territorio nacional mediante servicios postales.