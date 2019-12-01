SSPC alerta sobre fraudes en la compra de vehículos ofertados en redes sociales

SSPC alerta sobre fraudes en la compra de vehículos ofertados en redes sociales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 14:40:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 19 de agosto del 2025.– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones para prevenir que la ciudadanía sea víctima de fraudes al intentar adquirir vehículos anunciados en redes sociales.

La dependencia explicó que uno de los esquemas más comunes consiste en la supuesta venta de flotillas de automóviles en remate. En estos casos, los delincuentes publican anuncios que aparentan ser legítimos, ofrecen descuentos atractivos y presionan a los interesados para realizar depósitos de dinero, tras lo cual desaparecen. Entre los riesgos identificados se encuentran la venta de autos inexistentes, clonados o con antecedentes de robo y delitos relacionados.

Para reducir el riesgo de fraude, la SSPC recomendó desconfiar de precios demasiado bajos, verificar la identidad del vendedor, revisar la documentación y el estatus legal del vehículo en el Registro Público Vehicular (REPUVE), así como evitar transferencias de dinero antes de inspeccionar personalmente la unidad.

Asimismo, exhortó a realizar los encuentros en espacios públicos con videovigilancia o presencia policial, formalizar la compra con contrato firmado, no compartir documentos personales y utilizar plataformas de venta verificadas. Para más orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía en el portal oficial de la SSPC.

Con estas acciones, la dependencia reiteró su compromiso con la protección de la población y el fortalecimiento de la ciberseguridad en el país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Millonario robo de autos nuevos en los peligrosos caminos de Michoacán: Sustraen 6 unidades último modelo y de alta gama
Menor pierde la vida durante operativo en Juventino Rosas, Guanajuato; hay un detenido
Vecinos intentan linchar a hombre por robar dinero para fiesta patronal en Tehuacán, Puebla
Por falla mecánica se incendia tráiler/pipa cargado con gasolina; bomberos lograron sofocar el fuego
Más información de la categoria
EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Crece en Estados Unidos y Canadá avistamiento de ardillas "zombies"
Operativos en siete estados dejan decomisos de armas, estupefacientes y combustible robado
Bedolla arranca en Michoacán las Rutas de la Salud para la distribución de medicamentos
Comentarios