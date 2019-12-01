SSPC advierte sobre llamadas internacionales usadas para engaños laborales

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó a la población sobre un nuevo esquema de fraude que utiliza llamadas internacionales para engañar a personas con supuestas oportunidades laborales. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, los delincuentes acceden a bases datos filtrados y se comunican a través de plataformas que ocultan el número real, usando principalmente ladas de Estados Unidos (+1) y Reino Unido (+44) para generar confianza.

El objetivo de estas llamadas es obtener información personal, solicitar pagos por trámites administrativos o migratorios, e incluso instalar programas maliciosos en los dispositivos de las víctimas. Ante ello, la SSPC recomendó ignorar mensajes y llamadas de números desconocidos, desconfiar de propuestas laborales no solicitadas, no proporcionar datos personales ni realizar depósitos sin verificar la legitimad de la oferta.

La institución también pidió no abrir enlaces ni descargar archivos enviados por remitentes extraños, mantener actualizados los dispositivos y utilizar herramientas de seguridad confiables. Además, sugirió corroborar la autenticidad de cualquier empresa a través de sus canales oficiales antes de compartir información.

En caso de ser víctima de este tipo de fraudes, la SSPC aconseja suspender todo contacto con el número sospechoso, conservar evidencias como mensajes y capturas de pantalla y denunciar los hechos ante la policía cibernética local. También recomendó notificar al banco si se hicieron pagos, así como reforzar la seguridad digital con cambios de contraseñas y actualización de software. Para más información, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía en el portal oficial del Gobierno de México.