Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 18:36:01

Golpe de SSP de Michoacán y la Marina en Tiquicheo permite desmantelar laboratorio y asegurar más de 12 mil litros de precursores

Tiquicheo, Michoacán, 17 de noviembre de 2026. La Guardia Civil de Michoacán y la Secretaría de Marina se adentraron en la serranía de Tiquicheo y localizaron un laboratorio clandestino que era utilizado para fabricar drogas sintéticas.

El despliegue combinó recorridos a pie y reconocimiento aéreo hasta dar con la instalación en El Limón de Papatzindán. En el sitio, los elementos aseguraron dos vehículos y diversos contenedores, además de encontrar tanques, condensadores, tambos, bidones y equipo especializado.

La cifra del operativo fue contundente: alrededor de 12 mil 80 litros de precursores químicos asegurados. Entre las demás sustancias halladas había cianuro de sodio, sosa cáustica y acetato de plomo.

Por las condiciones del terreno, las autoridades destruyeron el laboratorio y el equipo para impedir que volvieran a utilizarse. Las sustancias químicas quedaron a disposición de la autoridad competente.

Con el desmantelamiento, la SSP de Michoacán concretó un golpe en plena serranía y refrendó su compromiso de mantener los operativos coordinados con las fuerzas federales para combatir la producción y el trasiego de drogas en el estado.