La mujer hallada en Buenavista, Michoacán, tenía desprendida su extremidad cefálica; la dejaron con un mensaje

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 14:30:03

Buenavista, Michoacán, 23 de enero del 2026.- Con desprendimiento de extremidad cefálica y “narcomensaje”, es como fue localizada la mujer que fue ejecutada en esta municipalidad, informaron fuentes cercanas a la investigación.

Cómo se diera conocer en este medio de comunicación, este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en el Paraje El Seis, ubicado en la carretera Buenavista-Peribán.

Fue al continuar con las indagatorias que se informó que la ahora occisa estaba de decapitada y tenía un mensaje escrito en una cartulina.

Hechos anteriores que siguen siendo investigados con la finalidad de esclarecer el crimen.