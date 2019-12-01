SSP fortalece la preparación de sus cuerpos policiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 11:43:45
Morelia, Michoacán, 30 de enero del 2026.- Con la finalidad de garantizan que Michoacán cuente con elementos preparados bajo los más altos niveles de rigor técnico, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha una estrategia de profesionalización integral que incluye 23 áreas de formación operativa y ética. 

Sobre el particular el titular de la dependencia, José Antonio Cruz Medina, explicó que, a través de la implementación de un programa de capacitación policial alineado a estándares nacionales e internacionales, los agentes de las cuatro subsecretarías y sus coordinaciones, agrupamientos y direcciones, perfeccionarán sus conocimientos y habilidades a fin de brindar un servicio público óptimo y de calidad. 

Mediante un esquema de especialización operativa y táctica para escenarios de alta complejidad y protocolos de proximidad social, los elementos de la SSP fortalecen sus competencias en materia de derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y preservación de la cadena de custodia. Asimismo, incluye la atención a víctimas con perspectiva de género, asegurando que el personal actúe bajo los más altos estándares de integridad y profesionalismo en favor de la población.

“Todos los elementos de la Guardia Civil tendrán una capacitación que incluye más de 23 cursos, con temas como Derechos Humanos, Policía Primer Respondiente y Cadena de Custodia. La totalidad del estado de fuerza recibirá este adiestramiento”, enfatizó el secretario.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán y la Guardia Civil refrendan su compromiso a favor de dignificar la labor policial para beneficio directo de la ciudadanía y el orden público en la entidad.

