Cae contador de ex director de Pemex en sexenio de Enrique Peña Nieto; lo acusan de fraude fiscal millonario

Cae contador de ex director de Pemex en sexenio de Enrique Peña Nieto; lo acusan de fraude fiscal millonario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 14:50:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Jorge “N”, contador de Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El sujeto señalado enfrenta cargos por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, luego de que las autoridades encontraran que, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.

El contador sospechoso es una figura de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas, mientras era el propietario del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., el cual utilizó para llevar la contabilidad personal de la pareja..

Además, Jorge “N”, fungió como apoderado de Yacani, empresa de Marielle Helene Eckes de la que era administradora y fue señalada por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y AHMSA.

De acuerdo con información oficial, fue detenido en la ciudad de Querétaro por agentes del Gabinete de Seguridad Federal, en colaboración con el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Exceso de velocidad causó la salida de camino y volcadura de un tráiler en el Norponiente, Querétaro
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Cae contador de ex director de Pemex en sexenio de Enrique Peña Nieto; lo acusan de fraude fiscal millonario
Más información de la categoria
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Autoridades confirman entrega de restos de “El Mencho”
Líderes mundiales condenan ofensiva de EEUU e Israel contra Irán; potencias llaman a Consejo de seguridad de la ONU
Al menos 51 niñas pierden la vida en ataque israelí contra escuela en Irán
Comentarios