Ataque armado contra la Policía sacude la noche en Apatzingán, Michoacán, y desata persecución

Ataque armado contra la Policía sacude la noche en Apatzingán, Michoacán, y desata persecución
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 23:39:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Mich., a 2 de octubre de 2025.- La violencia volvió a rugir en Apatzingán. Un grupo de hombres armados emboscó a policías municipales la noche de este jueves sobre la carretera Apatzingán–Buenavista, a la altura del Ejido Morelos, desatando una persecución que mantuvo en vilo a vecinos de la zona. 

Aunque no hubo heridos ni detenidos, el ataque dejó un vehículo abandonado y reforzó el clima de miedo que domina esta región de Tierra Caliente.

Todo ocurrió cuando los uniformados realizaban patrullajes de rutina. De pronto, un automóvil se les emparejó y desde el interior comenzaron a dispararles a distancia. La respuesta fue inmediata: los policías repelieron la agresión y pidieron apoyo, generando un despliegue de patrullas que hizo retumbar las sirenas en plena noche.

Los atacantes se adentraron en las calles del Ejido Morelos intentando escapar. En medio de la huida abandonaron su vehículo en la avenida principal y continuaron a pie, perdiéndose entre la oscuridad. Pese al operativo de búsqueda, no se logró detener a ninguno. El automotor quedó asegurado por las autoridades para su análisis pericial. 

Aunque no se ha revelado a qué grupo pertenecen los agresores, el hecho se suma a la ola de balaceras que mantiene en jaque a Apatzingán y municipios vecinos, donde los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad son cada vez más frecuentes e intensos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado contra la Policía sacude la noche en Apatzingán, Michoacán, y desata persecución
SSC reporta un detenido tras disturbios en la marcha del 2 de octubre en CDMX
Hallan sin vida al exrector de la UTT y a otro hombre en Santa Cruz Tlaxcala; investigan homicidio
Encuentran dos cuerpos en fosa clandestina de Juventino Rosas; suman cuatro en una semana
Más información de la categoria
Gobierno de la CDMX reporta 123 heridos por la marcha del 2 de octubre: caos, saqueos y violencia del Bloque Negro
Ataque armado contra la Policía sacude la noche en Apatzingán, Michoacán, y desata persecución
Enfrentamientos y saqueos marcan la marcha del 2 de octubre en la CDMX: 40 lesionados y un detenido
Bloque negro desata violencia y saqueos durante la marcha del 2 de octubre en CDMX
Comentarios