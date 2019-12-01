Ataque armado contra la Policía sacude la noche en Apatzingán, Michoacán, y desata persecución

Apatzingán, Mich., a 2 de octubre de 2025.- La violencia volvió a rugir en Apatzingán. Un grupo de hombres armados emboscó a policías municipales la noche de este jueves sobre la carretera Apatzingán–Buenavista, a la altura del Ejido Morelos, desatando una persecución que mantuvo en vilo a vecinos de la zona.

Aunque no hubo heridos ni detenidos, el ataque dejó un vehículo abandonado y reforzó el clima de miedo que domina esta región de Tierra Caliente.

Todo ocurrió cuando los uniformados realizaban patrullajes de rutina. De pronto, un automóvil se les emparejó y desde el interior comenzaron a dispararles a distancia. La respuesta fue inmediata: los policías repelieron la agresión y pidieron apoyo, generando un despliegue de patrullas que hizo retumbar las sirenas en plena noche.

Los atacantes se adentraron en las calles del Ejido Morelos intentando escapar. En medio de la huida abandonaron su vehículo en la avenida principal y continuaron a pie, perdiéndose entre la oscuridad. Pese al operativo de búsqueda, no se logró detener a ninguno. El automotor quedó asegurado por las autoridades para su análisis pericial.

Aunque no se ha revelado a qué grupo pertenecen los agresores, el hecho se suma a la ola de balaceras que mantiene en jaque a Apatzingán y municipios vecinos, donde los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad son cada vez más frecuentes e intensos.