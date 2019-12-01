Gobierno de la CDMX reporta 123 heridos por la marcha del 2 de octubre: caos, saqueos y violencia del Bloque Negro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 23:52:30

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2025.- Este miércoles 2 de octubre se conmemoró el 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco con una marcha que reunió a miles de personas en el Centro Histórico de la capital. La movilización, convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, partió de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo capitalino.

De acuerdo con el saldo oficial, 94 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) fueron hospitalizados, tres de ellos reportados como delicados. Asimismo, 29 civiles recibieron atención prehospitalaria durante los incidentes registrados en el trayecto.

Las autoridades informaron también la detención de una persona relacionada con el robo a una joyería en el primer cuadro de la ciudad, mientras que varios comercios resultaron saqueados en medio de los disturbios.

Si bien la mayoría de los contingentes marcharon de manera pacífica, la presencia del denominado “Bloque Negro” derivó en agresiones contra policías y periodistas, además de causar daños a inmuebles y negocios en la zona.

El Gobierno capitalino desplegó un operativo con más de mil elementos de seguridad para acompañar y contener la movilización, en la que participaron organizaciones sociales, colectivos estudiantiles y familiares de víctimas de la represión del 68.

Pese a los hechos violentos, la jornada fue marcada principalmente por consignas de memoria y justicia, recordando a los estudiantes caídos en Tlatelolco hace 57 años.