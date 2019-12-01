Sostiene la FGE reunión colectivos ambientalistas y personas defensoras de derechos humanos

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- Con el propósito de incorporar sus planteamientos en la actualización y fortalecimiento del Plan de Persecución de Delitos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sostuvo un encuentro con colectivas y colectivos ambientalistas, así como con defensoras y defensores de derechos humanos.

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, subrayó que recoger la realidad que viven las comunidades es indispensable para construir una política criminal eficaz, legítima y con enfoque social: “Escuchar los planteamientos para mejorar, corregir y avanzar en la procuración de justicia es fundamental para evitar errores y arbitrariedades. La política criminal no puede diseñarse desde un escritorio; debe construirse con la voz de quienes viven las problemáticas en el territorio”, afirmó.

Durante el encuentro, las voces de la sociedad civil marcaron la agenda: “Es muy importante que se incorpore la opinión de la sociedad en la elaboración y seguimiento del Plan, porque atiende a población vulnerable y también a la flora y la fauna que hoy enfrentan amenazas”, expresó una integrante de colectivo ambientalista. Otra participante reconoció la apertura institucional al señalar: “Son encuentros muy nutritivos porque tenemos un fiscal que está abierto a escuchar y eso genera confianza”.

Desde el ámbito municipal, asistentes destacaron que este tipo de espacios fortalecen el trabajo territorial: “Escuchar a la ciudadanía permite que los municipios tengamos más herramientas para atender las necesidades de cada sector y prevenir conflictos antes de que escalen”, refirieron.

El Fiscal reiteró que el diálogo será permanente y contará con mecanismos de seguimiento: “Este encuentro no es el primero ni será el último. Realizaremos evaluaciones constantes, tanto internas como con colectivos, al menos cada seis meses, para fortalecer el Plan de Persecución de Delitos y ajustar la estrategia frente a las dinámicas criminales que enfrenta el estado”, puntualizó.

Al cierre, reconoció el papel social de quienes defienden derechos humanos y causas ambientales: “Ustedes son el puente entre las instituciones y la comunidad; si queremos transformar la política criminal, necesitamos trabajar de la mano para que nadie quede fuera del acceso a la justicia”, concluyó.

En la reunión también estuvo presente Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente, así como el Vicefiscal de Control Interno y Evaluación, Ismael Cervantes Rodríguez, quien expuso los avances del Plan de Persecución de Delitos, instrumento construido a partir de procesos de participación ciudadana y del acercamiento continuo con diversos sectores sociales. Con este ejercicio, la FGE reafirma su compromiso de consolidar una política criminal con enfoque preventivo, perspectiva de derechos humanos y corresponsabilidad social.