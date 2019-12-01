Sorprenden a joven en chelería y lo ultiman a tiros, en Ecatepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 10:47:50

Ecatepec, Estado de México, a 26 de enero 2026.- Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue ultimado a tiros al salir de una chelería ubicada en la calle Benito Juárez, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, del municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con las primeras versiones, cuando la víctimas abandonaba el lugar, varios hombres armados comenzaron a disparar en su contra, por lo que intentó huir, pero le dieron alcance y lo finaron frente al mercado municipal Carlos Hank Gonzales.

Tras su llegada, agentes especializados encontraron más de 16 cartuchos percutidos.

Asimismo, se reportó que hay varios civiles heridos que quedaron atrapados en la balacera.

Según versiones, los afectados se trasladaron por sus propios medios a unidades médicas cercanas.