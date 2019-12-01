Identifican a uno de los fallecidos de la masacre en Salamanca; "Charly" Moreno, promesa del regional mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 11:11:44

Salamanca, Guanajuato, 26 de enero del 2026.- La violencia volvió a golpear a Salamanca, Guanajuato, la tarde del domingo 25 de enero, cuando un ataque armado con más de un centenar de disparos dejó un saldo de 11 personas asesinadas en la comunidad de Loma de Flores durante un partido de futbol amateur.

La agresión ocurrió en un campo de futbol, donde sujetos armados abrieron fuego de manera indiscriminada. Autoridades municipales confirmaron que 10 personas murieron en el lugar, mientras que una más falleció posteriormente en un hospital a causa de la gravedad de sus heridas.

Horas después de la masacre, el impacto del ataque se extendió al gremio musical del regional mexicano, luego de que diversas agrupaciones confirmaran que entre las víctimas se encontraba Alejandro Moreno, conocido como “Charly”, joven integrante de la banda Reencuentro Norteño.

La noticia provocó una oleada de mensajes de duelo. La agrupación Ley Kondor expresó su solidaridad con la familia Moreno y con el grupo musical, señalando que “no hay palabras para describir este suceso”, y dedicó una canción a las víctimas durante una presentación que ya tenían programada esa misma noche.

Por su parte, La Promesa del Bajío lamentó el crimen y aseguró que “el gremio musical está de luto”, al recordar a Charly como un joven con talento y un futuro prometedor.

En redes sociales, un familiar identificado como hermano del músico pidió a la comunidad unirse en oración para despedirlo, solicitando fortaleza para la familia tras el ataque que volvió a evidenciar la violencia que azota a la región.