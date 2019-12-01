Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 10:24:52

Morelia, Michoacán, 26 de enero del 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda ubicada en la colonia Ana María Gallaga de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida colonia se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro del cual se desconocen sus causas, mismo que dejó solo daños materiales.