Son vinculados a proceso dos presuntos implicados en el homicidio de Carlos Manzo, exalcade de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 20:04:28
Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer que un juez resolvió vincular a proceso a Josué Eulogio “N”, alias “El Viejito”, y a Samuel “N”, quien se desempeñaba como Director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en perjuicio del presidente municipal Carlos Manzo. El crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2025.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente y, tras analizar los elementos de prueba, el Juez de Control determinó vincular a proceso penal a ambos señalados.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Con base en las indagatorias realizadas, la FGE señaló que Samuel “N” habría utilizado su posición dentro de la administración municipal para presuntamente proporcionar información confidencial relacionada con la agenda, actividades y traslados del alcalde el día de los hechos, cuando se desarrollaba el evento del Festival de las Velas, cuyos datos habrían sido clave para llevar a cabo el ataque.

Asimismo, se estableció que dicha información fue presuntamente entregada a Josué Eulogio “N”, quien a su vez la habría difundido en un grupo de mensajería instantánea donde, según las autoridades, se organizó la agresión.

Noventa Grados
