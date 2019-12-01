En operativo Interinstitucional asegura la SSP Michoacán equipo táctico, cargadores y cartuchos ocultos en camioneta abandonada en Erongarícuaro

En operativo Interinstitucional asegura la SSP Michoacán equipo táctico, cargadores y cartuchos ocultos en camioneta abandonada en Erongarícuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 19:45:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Erongarícuaro, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa resultado del reforzamiento de seguridad en la zona Lacustre del estado, elementos de la Guardia Civil, de las Policías Municipales y de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguraron una camioneta que tenía ocultos equipo táctico, cargadores y cartuchos útiles. 

Fue mediante un recorrido de vigilancia, en el marco del Operativo Michoacán por la Paz y la Justicia, que los oficiales y militares visualizaron una camioneta, de la marca Ford, tipo Explorer, color blanco, de modelo atrasado, a un costado de la carretera que va de esta cabecera municipal a la comunidad de Chupícuaro. 

Al revisar la unidad se percataron que en el interior había dos chalecos tácticos, 16 cargadores, 196 cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros, un cartucho calibre 50 milímetros, y cuatro placas balísticas. 

La camioneta, el equipo táctico, los cargadores y cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República para que se inicien con las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En operativo Interinstitucional asegura la SSP Michoacán equipo táctico, cargadores y cartuchos ocultos en camioneta abandonada en Erongarícuaro
Desaparecen dos mujeres tras acudir a velorio de periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz: Eran su novia y una amiga
Explosión de pirotecnia en camioneta deja 10 lesionados en la colonia Villas de los Reyes de Celaya, Guanajuato
Caen 35 personas al CIMA de Querétaro por conducir bajo los efectos del alcohol 
Más información de la categoria
Desaparecen dos mujeres tras acudir a velorio de periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz: Eran su novia y una amiga
De la Fiscalía Michoacán a la élite federal: Jorge Alejandro Montiel refuerza la inteligencia cibernética de la FGR
Localizan restos de nueve personas en fosas clandestinas en Mexicali, Baja California
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Comentarios