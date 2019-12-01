En operativo Interinstitucional asegura la SSP Michoacán equipo táctico, cargadores y cartuchos ocultos en camioneta abandonada en Erongarícuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 19:45:48

Erongarícuaro, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa resultado del reforzamiento de seguridad en la zona Lacustre del estado, elementos de la Guardia Civil, de las Policías Municipales y de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguraron una camioneta que tenía ocultos equipo táctico, cargadores y cartuchos útiles.

Fue mediante un recorrido de vigilancia, en el marco del Operativo Michoacán por la Paz y la Justicia, que los oficiales y militares visualizaron una camioneta, de la marca Ford, tipo Explorer, color blanco, de modelo atrasado, a un costado de la carretera que va de esta cabecera municipal a la comunidad de Chupícuaro.

Al revisar la unidad se percataron que en el interior había dos chalecos tácticos, 16 cargadores, 196 cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros, un cartucho calibre 50 milímetros, y cuatro placas balísticas.

La camioneta, el equipo táctico, los cargadores y cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República para que se inicien con las investigaciones correspondientes.