Tras retiro de su visa por EEUU y amparo contra captura, alcalde de Puerto Peñasco renuncia argumentando motivos de salud

Tras retiro de su visa por EEUU y amparo contra captura, alcalde de Puerto Peñasco renuncia argumentando motivos de salud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 20:45:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puerto Peñasco, Son., a 12 de enero de 2026.- El presidente municipal Óscar Eduardo Castro Castro dejó el cargo de manera sorpresiva, y aunque el discurso oficial habla de problemas de salud, la renuncia estalla en un momento cargado de sospechas, versiones encontradas y un denso silencio gubernamental que alimenta todavía más la polémica.

La dimisión ocurre tras meses marcados por hechos que levantaron cejas dentro y fuera de Sonora: la revocación de su visa por parte de autoridades de Estados Unidos y la tramitación de un amparo para evitar una posible detención en México. Ninguna autoridad ha explicado con claridad el fondo de esos episodios, pero el mensaje político fue contundente: el alcalde ya estaba cercado por la controversia mucho antes de dejar el cargo.

En junio, la cancelación de su visa estadounidense generó un terremoto político. En noviembre, el amparo contra una eventual orden de aprehensión encendió aún más las alarmas. Y ahora, la renuncia llega como capítulo final —o apenas como prólogo— de una historia que nadie en el gobierno parece dispuesto a explicar a fondo.

Las autoridades no han revelado acusaciones concretas ni cargos formales, pero el hermetismo oficial alimenta el aire de escándalo. La ciudadanía observa cómo el municipio cambia de manos mientras el protagonista central se retira entre quirófanos, expedientes sellados y rumores que crecen cada minuto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a rector de la Universidad Autónoma de Campeche por presunta posesión de sustancias ilícitas
Delincuencia responde con balas a operativo especial en Puruándiro, Michoacán; abren fuego contra policías y atropellan a uno
Frente frío número 27 deja a dos hombres en situación de calle sin vida en Monterrey, Nuevo León
Célula armada de Jalisco detenida en Tierra Caliente de Michoacán, va a prisión federal: Se le aseguró arsenal tras enfrentamiento con militares
Más información de la categoria
Delincuencia responde con balas a operativo especial en Puruándiro, Michoacán; abren fuego contra policías y atropellan a uno
Frente frío número 27 deja a dos hombres en situación de calle sin vida en Monterrey, Nuevo León
Tras retiro de su visa por EEUU y amparo contra captura, alcalde de Puerto Peñasco renuncia argumentando motivos de salud
Son vinculados a proceso dos presuntos implicados en el homicidio de Carlos Manzo, exalcade de Uruapan, Michoacán
Comentarios