Célula armada de Jalisco detenida en Tierra Caliente de Michoacán, va a prisión federal: Se le aseguró arsenal tras enfrentamiento con militares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 20:19:39

Buenavista, Mich., a 12 de enero de 2026.- Lo que inició como recorridos de vigilancia a finales de diciembre terminó por exhibir la presencia de una célula armada foránea operando en pleno corazón de la Tierra Caliente. Seis hombres originarios de Jalisco fueron detenidos en dos acciones distintas en el municipio de Buenavista; cinco de ellos ya fueron vinculados a proceso y enviados a prisión federal por delitos graves relacionados con armamento de uso exclusivo del Ejército.

Dos acciones, un mismo patrón

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el 30 de diciembre, cuando fuerzas federales desplegadas en la zona realizaron operativos simultáneos como parte de la estrategia de contención en la región.

En una primera acción, en la zona conocida como Corral de Piedra, fueron detenidos cinco hombres, quienes abrieron fuego con armas largas contra personal militar y policial, desatando momentos de alta tensión.

En el lugar se aseguraron seis armas largas, cargadores abastecidos, cientos de cartuchos útiles, portafusiles y equipo táctico.

En un hecho separado, un sexto sujeto, también originario de Jalisco, fue detenido en el mismo municipio con armamento, confirmando la operación coordinada de un grupo armado no local.

De Jalisco a Michoacán: una incursión armada

Medios locales documentaron que los seis detenidos no eran originarios de Michoacán, sino de Jalisco, un dato clave que refuerza la hipótesis de una incursión de una célula criminal foránea en disputa por territorio en la Tierra Caliente.

La zona de Buenavista Tomatlán es considerada estratégica por su conexión con rutas rurales, serranas y agrícolas, escenario frecuente de choques entre grupos criminales y fuerzas federales.

Cinco ya enfrentan la justicia federal

Aunque la detención ocurrió a finales de diciembre, fue hasta el 12 de enero de 2026 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que un juez federal vinculó a proceso a cinco de los detenidos, imponiéndoles prisión preventiva oficiosa por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; y posesión de cargadores y cartuchos prohibidos.

El juez determinó un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria, mientras que el sexto detenido quedó bajo una carpeta de investigación distinta.