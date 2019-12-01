Desaparecen dos mujeres tras acudir a velorio de periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz: Eran su novia y una amiga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 19:25:09

Poza Rica, Ver., a 12 de enero de 2026.- La tragedia no terminó con los disparos. Apenas dos días después del asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, la sombra del miedo volvió a caer sobre Poza Rica: Wendy Arantxa Portilla Ramos, su pareja sentimental, y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, amiga cercana, desaparecieron sin dejar rastro tras asistir a su funeral.

Desde la tarde del 10 de enero, nadie ha vuelto a verlas. Sus teléfonos dejaron de responder. El silencio se impuso.

Las autoridades estatales activaron protocolos de búsqueda inmediata, al considerar que la integridad física de ambas jóvenes podría estar en peligro.

Las fichas oficiales ya circulan en todo el estado, mientras familiares, periodistas y colectivos replican un mismo grito: “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”

Wendy, de 23 años, y Karime, de 22, fueron vistas por última vez en el mismo municipio donde Carlos Castro fue ejecutado a balazos dentro de un restaurante. Desde entonces, el caso ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión.

Del luto a la desaparición

De acuerdo con versiones cercanas, ambas jóvenes acudieron al sepelio del comunicador acompañadas de amistades. Nada parecía fuera de lo normal. Horas después, desaparecieron.

El miedo creció cuando familiares revelaron que desde los teléfonos de ambas se envió un mensaje idéntico asegurando que “estaban en Tuxpan”, un dato que los propios allegados consideran sospechoso y posiblemente falso, lo que ha abierto la posibilidad de un intento de desviar la investigación.

La gobernadora de Veracruz confirmó públicamente que ya existe una denuncia formal y que el caso fue abordado en la Mesa de Seguridad estatal. Sin embargo, no hay detenidos, ni por el homicidio del periodista ni por la desaparición de las jóvenes.

El silencio oficial frente a los avances concretos ha provocado indignación y desconfianza, en un estado marcado por la impunidad y los ataques sistemáticos contra periodistas.

Veracruz: Territorio hostil para la prensa

El caso revive una realidad brutal: Veracruz sigue siendo uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México, y ahora, incluso familiares y personas cercanas a comunicadores asesinados parecen estar en la mira.

Organizaciones civiles advierten que desaparecer a personas ligadas a víctimas de alto perfil es una forma de intimidación extrema que busca sembrar terror y silencio.