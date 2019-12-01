Frente frío número 27 deja a dos hombres en situación de calle sin vida en Monterrey, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 21:14:36
Monterrey, Nuevo León, a 12 de enero de 2026.- El frente frío número 27 habría dejado las primeras víctimas mortales en Nuevo León. La mañana de este lunes fueron hallados sin vida dos hombres en situación de calle en diferentes puntos del Centro de Monterrey, presuntamente debido a la exposición prolongada a las bajas temperaturas.

Los reportes preliminares indican que ambos habían recibido atención durante la madrugada por parte de elementos de Protección Civil estatal y municipal, como parte del Operativo Carrusel. En dichas intervenciones se les entregaron cobijas, alimentos y bebidas calientes; no obstante, los dos rechazaron el traslado a algún albergue.

Uno de los decesos fue confirmado alrededor de las 8:30 horas en el cruce de las calles Villagómez y 5 de Mayo, a pocas cuadras de donde se reportó el primer caso. Durante un recorrido preventivo, personal de Protección Civil municipal localizó a un hombre recostado sobre la banqueta y cubierto con una cobija, quien ya no presentaba signos vitales.

Paramédicos señalaron que esta persona había sido auxiliada horas antes en el mismo sitio, pero también se negó a ser llevada a un refugio. De manera extraoficial, trascendió que el hombre se identificó como Bernardo Treviño, de 62 años.

Las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para establecer oficialmente las causas de ambos fallecimientos.

