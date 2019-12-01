Socavón se traga una camioneta en Hermosillo, Sonora

Socavón se traga una camioneta en Hermosillo, Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 07:30:57
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Hermosillo, Sonora, a 15 de julio 2026.- Un socavón que se formó de manera repentina en la ciudad de Hermosillo, Sonora, “se tragó” una camioneta de tipo pick-up.

Según los primeros reportes, el incidente se registró sobre el Bulevar Quintero Arce, de la capital sonorense.

Por su parte, el conductor del vehículo, identificado como Alejandro Lizárraga, narró que conducía por la vialidad citada cuando de manera repentina cayó en agujero que se formó en medio de la calle.

Igualmente mencionó que un motociclista que venía detrás de él se accidentó al intentar esquivar su camioneta.

“Intento sacar la camioneta del socavón para auxiliar al de la moto y cuando me cambio de carril se quiebra el segundo carril y se viene el carro hacia abajo”, contó el automovilista a Proyecto Puente.

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