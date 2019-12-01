Niegan amparo a vicealmirante acusado de huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 22:34:24

Ciudad de México, a 14 de julio de 2026.- Un juez federal ratificó el proceso penal que enfrenta el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por autoridades como presunto integrante de una organización dedicada al llamado huachicol fiscal, al negarle un amparo con el que buscaba revertir su vinculación a proceso.

La resolución fue emitida el pasado 22 de junio por el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, quien confirmó la decisión judicial dictada en octubre de 2025 dentro de la causa penal 325/2025. Farías Laguna permanece bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa el procedimiento en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados con hidrocarburos.

Tras el fallo, la defensa del vicealmirante, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, promovió un recurso de revisión que será analizado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

El litigante argumentó que el juez de control que conoció inicialmente el caso carecía de competencia para procesarlo, al considerar que Farías Laguna cuenta con fuero militar. Según explicó, no se realizó un análisis para determinar si correspondía a la jurisdicción civil o militar llevar el asunto.

Asimismo, sostuvo que ni la acusación presentada por la Fiscalía ni la resolución judicial establecen alguna orden, instrucción o acto específico realizado por el marino que permita atribuirle funciones de dirección, administración o supervisión dentro de la presunta organización criminal.

Mendieta también cuestionó que la resolución se basara en elementos como la jerarquía de su cliente dentro de la Secretaría de Marina, relaciones laborales, datos de geolocalización y vínculos familiares, sin que existan, afirmó, pruebas directas que acrediten su participación en los hechos investigados.

De igual forma, señaló que la sentencia otorgó un valor excesivo a una carta atribuida a Fernando Rubén Guerrero Alcántar, al considerar que fue utilizada como si representara una acusación directa contra el vicealmirante.

La defensa aseguró además que la resolución judicial respalda una narrativa general sobre la supuesta estructura criminal y emplea referencias colectivas hacia varios imputados, sin individualizar la conducta que presuntamente correspondería a Manuel Roberto Farías Laguna.