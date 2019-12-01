Desde Michoacán, nos sumamos al llamado de justicia de Claudia Sheinbaum para nuestros connacionales: Reyes Galindo

Desde Michoacán, nos sumamos al llamado de justicia de Claudia Sheinbaum para nuestros connacionales: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 18:10:51
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Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, se pronunció a favor de la exigencia que hizo el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer un llamado de justicia para los 17 connacionales que han perdido la vida a manos de elementos del ICE del país vecino, Estados Unidos de América. 

“Desde Michoacán, nos sumamos a la exigencia de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para que se investiguen con perspectiva de Derechos Humanos, los lamentables hechos en la que a nuestros hermanos mexicanos les han arrebatado la vida, bajo el pretexto de operativos migratorios. Nuestra solidaridad con sus familiares”, expresó el líder de la bancada petista en esta entidad.

El congresista, destacó la importancia de que los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, den un puntual seguimiento a estos acontecimientos y que velen porque prevalezcan la dignidad humana, el debido proceso y el derecho a la vida de todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria.

“Nuestro compromiso es con el pueblo, por ello, todo el respaldo a las familias de los paisanos que sufrieron estos graves atropellos y condenamos el exceso del uso de la fuerza de los elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); por ello exigimos que se frene todo tipo de abuso y se investigue a los probables responsables”, acotó el legislador michoacano.

Por último, recordó la importancia de atender el llamado de unidad que hizo la presidenta, Claudia Sheinbaum, a todas las fuerzas política para ir juntos por la estrategia jurídica anunciada por el gobierno federal, las acciones diplomáticas, consulares e institucionales en acompañamiento a las familias de las víctimas, por la protección y defensa de todas y todos los mexicanos que viven fuera de nuestro país y que contribuyen todos los días al bienestar de sus familias, al desarrollo de México y también al de la nación vecina.

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