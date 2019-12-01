Menor fallece al ser arrollado por el tren en Morelia

Menor fallece al ser arrollado por el tren en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 19:59:29
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Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Un menor de edad perdió la vida tras caer por accidente en las vías del tren, presuntamente una mujer y el niño intentaron pasar entre los vagones del ferrocarril, el niño cayó y el tren lo arrolló.

Al respecto se informó que los hechos ocurrieron la tarde de este martes. Autoridades policiacas fueron alertadas de que un niño había sido atropellado en el cruce de avenida Michoacán y el Río.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Michoacán quienes al arribar encontraron al menor sin vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento del lamentable hecho.

Es de mencionar que de acuerdo con los reportes, el menor iba en compañía de una mujer, al parecer su mamá, intentaron cruzar por entre los vagones, en un momento determinado el tren se movió por lo que el menor cayó a las vías y el ferrocarril lo arrolló. Los hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

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