En 2026, Uruapan, Morelia y Zamora, municipios con más homicidios en Michoacán

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 19:32:55

* Concentran más del 50 por ciento de estos crímenes registrados en el primer semestre de año.

Morelia, Mich., a 14 de julio de 2026.- En el primer semestre de este 2026, Uruapan, Morelia y Zamora, en ese orden, concentraron más del 50 por ciento de los homicidios registrados por el gobierno de Michoacán, que de acuerdo a sus cifras, fueron 413; tan solo las tres ciudades mencionadas, sumaron 272 en el lapso de referencia, entre ellos 31 mujeres, pero algo importante que mencionar, es que Zamora ocupó el primer lugar en asesinatos de mujeres.

De poco ha servido que desde noviembre del año pasado, a Uruapan arribaron miles de militares y guardias nacionales tras la ejecución pública del en ese entonces alcalde Carlos Manzo; la narco violencia sigue lo mismo que las extorsiones, cobro de piso, quema de negocios, enfrentamientos.

Las cifras son claras en torno a este panorama que se ha vivido en Uruapan durante los primeros seis meses del año:

Homicidios

Enero 21 – 0 mujeres

Febrero 26 – 5 mujeres

Marzo 07 – 1 mujer

Abril 11 – 1 mujer

Mayo 17 – 1 mujer

Junio 23 – 1 mujer

Total 105 – 9 mujeres

Morelia

El caso de Uruapan da al traste el argumento oficial de que entre más población haya, más homicidios por la densidad demográfica, como lo han querido hacer ver algunas autoridades municipales en Morelia, que en el primer semestre del año, ocupa a nivel estado, el segundo lugar de homicidios, como lo demuestran los propios datos de la Fiscalía y del recuento día a día en los portales digitales de información.

Así fue el desglose de asesinatos en Morelia en el lapso mencionado:

Enero 14 – 1 mujer

Febrero 10 – 1 mujer

Marzo 23 – 3 mujeres

Abril 14 – 1 mujer

Mayo 18 – 2 mujeres

Junio 12 – 0 mujeres

Total: 91 – 8 mujeres

Zamora

El municipio de Zamora ocupó el tercer lugar estatal en número de homicidios registrados de enero a junio, pero el primer lugar en casos de asesinatos de mujeres.

Estos son los datos duros por mes:

Enero 09 – 0 mujeres

Febrero 19 – 5 mujeres

Marzo 15 – 2 mujeres

Abril 06 – 2 mujeres

Mayo 09 – 1 mujer

Junio 18 – 4 mujeres

Total: 76 – 14 mujeres

La constante

De estos 272 homicidios o asesinatos o abatimientos ocurridos de enero a junio en los tres municipios a tratar, lo recurrente es que la mayoría de ellos por el modus operandi, tienen la huella del crimen organizado.

La investigación apunta a que han sido ajustes de cuentas principalmente por bandas rivales que luchan por el control de sus territorios o porque quieren agrandar los mismos para cometer diferentes delitos, entre ellos el narco menudeo, la extorsión, el cobro de piso y este argumento queda más claro cuando en los cuerpos dejan los famosos narco mensajes.

En esta cifra de muertos, también han caído elementos de diferentes corporaciones de seguridad, federales, estatales y municipales, en ejecuciones directas o en emboscadas, como la ocurrida en el mes de junio en Nahuatzen, donde agentes de la Guardia Civil fueron masacrados con armas largas y hasta fusiles Barret 50 milímetros.