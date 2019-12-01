Socavón genera alerta en curva de Iztapalapa, a días de tragedia por pipa

Socavón genera alerta en curva de Iztapalapa, a días de tragedia por pipa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 19:36:33
Iztapalapa, Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.- Un socavón de gran tamaño se formó en la curva ubicada bajo el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, a tan solo 20 días del accidente de la pipa de gas que provocó una explosión y dejó un saldo de 31 personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes de la alcaldía, la abertura podría deberse a una grieta que se extiende entre el asfalto y el área de pasto, ya que se extiende entre el asfalto y el área de pasto, ya que en el sitio no se localiza una red de drenaje subterránea.

Hasta ahora, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil no ha emitido un informe oficial sobre el origen o el nivel de riesgo que representa la oquedad.

Como medida preventiva, únicamente se colocó un cono naranja para advertir a los automovilistas y unidades de carga que circulan por la zona, mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

 

