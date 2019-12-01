Socavón de gran magnitud en CDMX, obliga a evacuar tres casas por reblandecimiento de terreno

Socavón de gran magnitud en CDMX, obliga a evacuar tres casas por reblandecimiento de terreno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 11:11:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que derivado de las lluvias que se han registrado, el socavón de la colonia Renovación que se abrió el pasado sábado donde un camión de una empresa refresquera cayó adentro, este se hizo más grande, debido al reblandecimiento del terreno.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), evacuó tres domicilios, de los que 20 personas fueron llevadas a un albergue temporal, con la finalidad de garantizar su seguridad.

"Se exhorta a la población a mantenerse fuera del perímetro del socavón y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar para evitar accidentes", indicaron a través de un comunicado.

Tras abrirse el socavón, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó personal y maquinaria especializada para la atención en el cruce de Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, donde se identificó la ruptura en un tramo de 10 metros aproximadamente en el colector de 2.44 metros de diámetro, ocasionada por los asentamientos del terreno.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Socavón de gran magnitud en CDMX, obliga a evacuar tres casas por reblandecimiento de terreno
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Ultiman a un motociclista en la colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, Michoacán
Localizan a mujer sin vida dentro de su domicilio; investigan posible feminicidio en Guadalajara
Más información de la categoria
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red delincuencial en Paraguay
Se esperan lluvias intensas en al menos 8 estados
Comentarios