Socavón de gran magnitud en CDMX, obliga a evacuar tres casas por reblandecimiento de terreno

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que derivado de las lluvias que se han registrado, el socavón de la colonia Renovación que se abrió el pasado sábado donde un camión de una empresa refresquera cayó adentro, este se hizo más grande, debido al reblandecimiento del terreno.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), evacuó tres domicilios, de los que 20 personas fueron llevadas a un albergue temporal, con la finalidad de garantizar su seguridad.

"Se exhorta a la población a mantenerse fuera del perímetro del socavón y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar para evitar accidentes", indicaron a través de un comunicado.

Tras abrirse el socavón, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó personal y maquinaria especializada para la atención en el cruce de Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, donde se identificó la ruptura en un tramo de 10 metros aproximadamente en el colector de 2.44 metros de diámetro, ocasionada por los asentamientos del terreno.