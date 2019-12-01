Sinergia cumplimenta orden de aprehensión en Veracruz por homicidio calificado

Querétaro, Querétaro, 19 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con autoridades de la Fiscalía del Estado de Veracruz, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona por el delito de homicidio calificado.

El imputado, José Luis “N”, alias “Luisote”, contaba con un mandamiento judicial vigente derivado de hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2017, en la colonia Villas del Cimatario, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, el imputado accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones en contra de la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

Derivado de los actos de investigación y el seguimiento del caso, se logró establecer la ubicación del imputado en el estado de Veracruz, por lo que, mediante coordinación interinstitucional, fue detenido en el municipio de Xalapa, informándole sobre el mandato judicial en su contra y sus derechos como persona detenida.

Posteriormente, se llevaron a cabo los trámites correspondientes para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que lo requiere en el estado de Querétaro.

Estas acciones reflejan el trabajo en Sinergia entre fiscalías estatales para el cumplimiento de órdenes de aprehensión, sin importar la entidad en la que se encuentren las personas identificadas como probables autoras.