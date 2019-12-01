Sin identificar cuerpo localizado en el Parque Querétaro 2000

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 10:56:03

Querétaro, Querétaro, 31 de agosto del 2025.- Ayer por la tarde, se localizó el cuerpo sin vida de una persona, al interior de un bordo, ubicado en el parque Querétaro 2000.

Aparentemente se trataría de la quinta víctima por las fuertes lluvias que azotaron los pasados días 22 y 23 de Agosto, sin embargo aún no ha sido confirmado.

A través de redes sociales, se difundió la búsqueda de Gilberto Guerra, quien fue reportado como no localizado luego de las lluvias registradas, sin que hasta el momento se tenga conocimiento si ya fue localizado.

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado su localización, luego del hallazgo del cuerpo de una persona en un bordo, por lo que solo se espera los resultados genéticos, y confirmar si se trata de la persona reportada como no localizada.