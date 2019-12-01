Ultiman a hombre con tiro de gracia en calles de García, Nuevo León

Ultiman a hombre con tiro de gracia en calles de García, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 09:05:33
Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- Un hombre de entre 30 y 35 años fue ultimado la mañana de este viernes de un disparo en la cabeza en la colonia Valle de San Blas, en García, Nuevo León.

La víctima, aún sin identificar, quedó tendida en la banqueta junto a un parque ubicado en el cruce de Doctor José Eleuterio González y Doctor William Bradley Coley.

Según las primeras versiones, el hombre caminaba por la zona cuando fue interceptado por un individuo a bordo de una motocicleta, quien le disparó en la mandíbula y huyó.

Comerciantes y vecinos alertaron a las autoridades mientras que policías municipales acordonaron el área y posteriormente arribaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía estatal para procesar la escena y levantar evidencias.

La calle Doctor José Eleuterio González fue cerrada a la circulación. Como parte de la investigación, se revisarán cámaras del C4 y de negocios cercanos para identificar al agresor y determinar el móvil del homicidio.

