Balean camión de transporte público en Villas de la Loma de Morelia; hay un muerto y tres heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 08:49:44
Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- Un saldo de una persona muerta y tres heridos fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los pasajeros de un camión de la ruta Villas de la Loma, hechos registrados en el mismo fraccionamiento.

Al respecto se informó que fue esta mañana de viernes que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en calles del fraccionamiento Villas de la Loma, había atacado a balazos a un camión de pasajeros.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

