Silao: vinculan a proceso a Julio Alberto “N” por desaparición cometida por particulares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 20:32:04

Silao, Guanajuato, a 27 de agosto de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Julio Alberto “N”, alias “El Mora”, fue vinculado a proceso penal por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2024 en la comunidad de Los Rodríguez, donde el imputado habría privado de la libertad a una persona y posteriormente la entregó a un grupo de individuos. Hasta ahora, el paradero de la víctima continúa sin conocerse.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control consideró suficientes los elementos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió la vinculación a proceso del acusado. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplir mientras se desarrolla el procedimiento penal.

Con esta resolución, ya son tres las personas vinculadas a proceso por este caso, todas ellas bajo prisión preventiva mientras avanzan las indagatorias para dar con el paradero de la víctima.