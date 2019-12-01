Siete entidades concentran el 51% de homicidios dolosos en el país; Michoacán entre ellas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:23:01

Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que siete entidades de la República Mexicana concentran el 51 por ciento de los homicidios dolosos del país.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Figueroa Franco reveló que más de la mitad de los asesinatos en México tienen lugar en pocos estados, donde se debe poner especial atención parea combatir la inseguridad.

En lo que respecta al mes de octubre, los porcentajes de incidencia fueron los siguientes:

- Guanajuato, con el 11.1%

- Chihuahua, con el 7.6%

- Baja California, con 7.3%

- Sinaloa, con 7.1%

- Estado de México, con 6.6%

- Guerrero, con 5.7%

- Michoacán, con 5.6%

En la lista aparece el estado de Michoacán, que ha estado bajo el ojo del huracán en los últimos días tras el reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.