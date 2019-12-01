Siete entidades concentran el 51% de homicidios dolosos en el país; Michoacán entre ellas

Siete entidades concentran el 51% de homicidios dolosos en el país; Michoacán entre ellas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:23:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que siete entidades de la República Mexicana concentran el 51 por ciento de los homicidios dolosos del país.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Figueroa Franco reveló que más de la mitad de los asesinatos en México tienen lugar en pocos estados, donde se debe poner especial atención parea combatir la inseguridad.

En lo que respecta al mes de octubre, los porcentajes de incidencia fueron los siguientes:

-          Guanajuato, con el 11.1%

-          Chihuahua, con el 7.6%

-          Baja California, con 7.3%

-          Sinaloa, con 7.1%

-          Estado de México, con 6.6%

-          Guerrero, con 5.7%

-          Michoacán, con 5.6%

En la lista aparece el estado de Michoacán, que ha estado bajo el ojo del huracán en los últimos días tras el reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 10 años de prisión a abusador sexual de una adolescente en Zitácuaro, Michoacán
Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia
Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán
Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro
Más información de la categoria
Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch
Claudia Sheinbaum vuelve a la carga contra Calderón y Peña Nieto; asegura su estrategia de seguridad sí funciona
Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México
Comentarios