Sentencian a 10 años de prisión a abusador sexual de una adolescente en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 10:10:06
Zitácuaro, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió, mediante procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Iván F., responsable de abuso sexual, cometido en agravio de una adolescente en el municipio de Zitácuaro. 

Sobre el particular se informó que el 16 de diciembre de 2024, la víctima se estaba bañando en su domicilio, cuando se percató de que su cuñado,  Iván F. la estaba grabando sin su consentimiento, y después le realizó tocamientos indebidos. 

Estos hechos fueron denunciados, por lo que la Fiscalía Regional de Zitácuaro dio inicio con las investigaciones, mismas que permitieron obtener de un Juez de Control una orden de aprehensión en contra del imputado, la cual fue cumplimentada por Policías de Investigación. Posteriormente se determinó su vinculación a proceso.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Iván F., a 10 años de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño.
 
El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada al proceso, que consiste en el reconocimiento de la imputada en su participación en el hecho delictivo y como consecuencia, se valora pertenencia de reducir, en un margen acotado, la sanción que se impondrá.

